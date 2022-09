Pressestimme: 'Junge Welt' zu Sonderhaushalt der Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Sonderhaushalt der Bundesregierung:

"Habecks Schnapsidee "Gasumlage" ist also weg, nun kommen Preisdeckel für Gas und Strom - das bedeutet Erleichterung für viele. "Rettungsschirm" wie 2008 und 2020 heißt die Sache aber nicht mehr, sondern "Abwehrschirm". Da ist etwas dran: Abgewehrt werden soll mit der vergleichsweise niedrigen Summe vor allem die Wut, deren Vorboten sich im September auf den Straßen zeigten. Die Propagandamasche, an Reallohnverlust und Armutskatastrophe sei allein der moskowitische Fürst der Finsternis schuld, war wirkungslos. Es hat sich herumgesprochen: Auch diese Krise ist in erster Linie selbstgemacht, und die nächste kommt im westlichen Niedergangskapitalismus zuverlässig. Daher gilt, was vor 60 Jahren der Spiegel der Bundeswehr bescheinigte, auch für das 200-Milliarden-Beruhigungspflaster dieses Jahres: bedingt abwehrbereit. Bezahlen müssen es ohnehin die, die am wenigsten haben."/yyzz/DP/nas