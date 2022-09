PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Jahresergebnis

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 10. November 2022



30.09.2022 / 17:30 CET/CEST

Ad Hoc Mitteilung gemäss Ziffer 16 KR BX Swiss vom 30.09.2022

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 10. November 2022 Luzern, 30. September 2022 – Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) informierte am 17. Juni 2022 über die verspätete Publikation des Jahresberichtes infolge der fortgeschrittenen Verhandlungen mit der grössten nicht im Aktienregister eigetragenen Aktionärin, Tyrol Crystal Assets SPF, betreffend Einigung zur Beilegung sämtlicher rechtlicher Streitigkeiten. Die Abwicklung der Transaktion steht kurz vor Abschluss und die Promaxima Immobilien AG veröffentlicht somit heute die Jahresrechnung. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wird in den nächsten Tagen ebenfalls an die mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre verschickt. Die ordentliche Generalversammlung wird am 10. November 2022 ausschliesslich auf dem Korrespondenzweg stattfinden. Traktandiert sind neben der Abnahme der Jahresrechnung und des Vergütungsberichtes sowie der Verwaltungsratswahlen auch Sanierungsmassnahmen. Für weitere Informationen zur Generalversammlung wird auf den Text der Einladung verwiesen, welche unter www.promaxima.ch in den nächsten Tagen verfügbar sein wird. Kontakt Oliver Vogel, Mitglied des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegen­schaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert.

