Umfrage – Britische Labour jetzt 33 vH vor regierenden Tories

London (Reuters) - Nach der Veröffentlichung der umstrittenen Konjunkturpläne der britischen Tories hat die oppositionelle Labour-Partei einer Umfrage zufolge ihre Führung auf 33 Prozentpunkte ausgebaut.

Dem Institut YouGov zufolge ist der Zustimmungswert von 54 Prozent für Labour der höchste für die Partei in einer Erhebung seit dem Ende der 90er Jahre. Die Konservativen der neuen Premierministerin Liz Truss kommen der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage zufolge auf 21 Prozent. Vor einigen Tagen lag dieser Wert noch bei 28 Prozent und Labour bei 45 Prozent. Truss ist seit Anfang September im Amt. Insbesondere die geplanten Steuersenkungen ihrer Regierung sind umstritten. Die nächste Parlamentswahl in Großbritannien wird 2024 erwartet.

