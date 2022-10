Diese Aktie bietet im Oktober eine unverschämt hohe Dividendenrendite von über 10 %

Jeder Investor weiß eine Aktie mit einer hohen Dividendenrendite zu schätzen. Nach dem Kauf sorgt diese nämlich idealerweise für eine schöne passive Einnahmequelle. Als Anleger weiß man aber auch, dass eine zu hohe Dividendenrendite oft risikoreich sein kann.

Allerdings steht der Aktienmarkt in diesem Jahr besonders unter Druck. Die Inflation und steigende Zinsen belasten die weltweite Wirtschaft, was sich bisher überproportional auf die Aktienkurse vieler Unternehmen ausgewirkt hat.

Ein stark fallender Aktienkurs führt bekanntermaßen zu einer entsprechend steigenden Dividendenrendite. Besonders zu beobachten ist dieses Phänomen bei dem Immobilienunternehmen Aroundtown (WKN: A2DW8Z).

Über 10 % Dividendenrendite im Monat Oktober mit Aroundtown

Der Abwärtstrend des Aktienkurses von Aroundtown wurde bereits durch die Corona-Pandemie eingeleitet. Aufgrund des Hotelanteils im Portfolio des Unternehmens musste die Gesellschaft eine Zeit lang auf Teile ihrer Mieteinnahmen verzichten. Eine Tatsache, die dem Markt nicht gefiel.

Zusätzlich macht sich nun die Empfindlichkeit der Immobilienbranche gegenüber steigenden Zinssätzen beim Aktienkurs von Aroundtown bemerkbar. Inzwischen ist die Aroundtown-Aktie so tief gefallen, dass sie gegenwärtig eine Dividendenrendite in Höhe von 10,17 % (Stand: 30.09.2022) aufweist.

Das ist ein sehr attraktiver Wert, den vor allem Einkommensinvestoren im Monat Oktober auf dem Schirm haben sollten.

Wie nachhaltig ist die Dividende von Aroundtown?

Als langfristiger Investor könnte man hier also vor einer großartigen Chance stehen. Bei einer Haltedauer der Aktie von zehn Jahren wäre der Einkaufspreis amortisiert. Jedes weitere Jahr würde puren Gewinn bedeuten.

Würde Aroundtown im Laufe der Zeit die Dividende sogar weiter anheben, hätte das eine noch höhere Dividendenrendite zur Folge.

Natürlich kann das alles nur Realität werden, wenn Aroundtown auch weiterhin eine mindestens konstante Dividende zahlt. Das Unternehmen blickt leider weder auf eine lange noch eine sonderlich konstante Dividendenhistorie zurück.

Seit sieben Jahren schüttet das Unternehmen Geld an seine Aktionäre aus. Nur in drei Jahren lag die Dividende mindestens bei 0,23 Euro je Aktie. Das ist nämlich das aktuelle Niveau der Dividende, die in der genannten Dividendenrendite resultiert.

Eine verlockende Dividendenrendite

Positiv ist, dass die Dividende in den letzten beiden Jahren gestiegen ist. Wie ich bereits in meinem letzten Artikel zu Aroundtown berichtet habe, steht das Unternehmen trotz des gegenwärtigen Marktpessimismus finanziell aktuell sehr gut da.

Ich sehe im Moment keinen Grund dafür, an einer weiterhin leicht steigenden Dividende zu zweifeln. Selbstverständlich besteht immer das Risiko, dass Aroundtown die Dividende mal wieder herabsetzt, wenn es in einem Jahr finanziell nicht anders möglich ist.

Doch auch dann dürfte man bei dem aktuellen Kursniveau nach wie vor eine ansehnliche Dividendenrendite vorzuweisen haben. Insgesamt halte ich die Aroundtown-Aktie daher momentan für eine spannende Dividenden-Investitionsidee.

