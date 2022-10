ADIDAS - Ziel erreicht, Erholung überfällig

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 116,220 € (XETRA)

Wie in der Chartanalyse vom 23. September erwartet, dehnte sich der steile Abwärtstrendkanal, der nach dem Bruch des früheren Jahrestiefs bei 153,52 EUR dynamisch fortgesetzt worden war, bis unter die Unterstützung bei 129,60 EUR aus. Dieses weitere Verkaufssignal sorgte zuletzt für einen Einbruch an die Kurszielregion um 114,00 - 117,00 EUR.

Auf diesem Niveau treffen sich viele Abwärtspotenziale der Verkaufswellen der letzten Monate - unter anderem auch das 61,8 %-Projektionsziel der großen Abwärtsphase von 336,25 EUR im August 2021 bis 170,08 EUR im März dieses Jahres. An dieser Stelle könnte der Abwärtstrend also auch im großen Bild in eine Konsolidierung übergehen. Der erste Schritt wäre ein Anstieg über 121,50 EUR, um das Abwärtsgap der letzten Woche zu schließen. Über 125,00 EUR wäre das erste kleine Longsignal aktiv und mit einem Ausbruch über die Hürde bei 129,60 und 130,98 EUR auch die ersten Kaufsignale gebildet. Die Folge wäre eine Erholung bis 138,50 und 142,60 EUR.

Sollte die Aktie dagegen auch noch unter 114,00 EUR einbrechen, dürfte sich der Abwärtstrend der letzten Monate bis 104,00 - 107,63 EUR ausdehnen.

