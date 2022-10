Aktien Europa Schluss: Gewinne zum Wochen- und Monatsstart

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach einer schwachen September-Performance zum Start in die neue Börsenwoche und den Monat Oktober zugelegt. Positive Impulse kamen am Montag von deutlichen Gewinnen an der New Yorker Wall Street.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 3342,17 Punkten. In Paris gewann der Cac 40 0,55 Prozent auf 5794,15 Zähler. Der FTSE 100 legte in London um 0,22 Prozent auf 6908,76 Punkte zu./edh/he