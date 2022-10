Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Tag der Deutschen Einheit mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Montagmorgen stieg der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,30 Prozent auf 138,68 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,12 Prozent und damit etwas unterhalb ihres unlängst markierten elfjährigen Höchststandes.

Zu Wochenbeginn stehen an den Anleihemärkten unter anderem Unternehmensumfragen im Blick. In Europa veröffentlicht S&P Global sein monatliches Konjunkturbarometer für die Industrie, in den USA wird mit dem ISM-Index ebenfalls ein wichtiger wirtschaftlicher Frühindikator erwartet. Daneben äußern sich aus den Zentralbanken einige hochrangige Vertreter./bgf/men