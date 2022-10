OECD: Hälfte junger Leute in Industrieländern hat Hochschulabschluss

PARIS (dpa-AFX) - In den Industrieländern hat im Durchschnitt inzwischen fast jeder zweite junge Erwachsene einen Hochschulabschluss. In den OECD-Ländern stieg der Anteil der Hochschulabsolventen unter den 25- bis 34-Jährigen von 27 Prozent im Jahr 2000 auf 48 Prozent in 2021. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Am höchsten ist der Anteil unter den OECD-Ländern demnach in Südkorea (69,3 Prozent) und Kanada (66,4 Prozent). Deutschland liegt mit einem Anteil von 36 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Industrieländer. Im OECD-Schnitt liegt der Frauenanteil inzwischen bei 57 Prozent.

Mit einem Hochschulabschluss haben junge Menschen nach den OECD-Daten bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Arbeitslosenquote lag 2021 im Schnitt bei 4 Prozent, verglichen mit 6 Prozent bei Menschen mit Abitur und 11 Prozent bei jungen Leute mit einem niedrigeren Schulabschluss. Beim Gehalt liegen Hochschulabsolventen nach den OECD-Daten im Schnitt etwa 50 Prozent über Beschäftigten, die lediglich das Abitur haben, und doppelt so hoch wie Berufstätige mit einem niedrigeren Schulabschluss. Die OECD riet zu einer besseren Verzahnung von beruflicher Bildung und Hochschulen, um Absolventen der beruflichen Bildung zusätzliche Qualifikationen zu ermöglichen./evs/DP/ngu