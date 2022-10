Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise ist neu Sponsor von Swiss Paralympic



03.10.2022 / 09:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sunrise ist neu Sponsor und “Supplier” der Stiftung Swiss Paralympic. Das Para-Ski Alpin-Team wird wie die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski ab diesem Winter im «Levada»-Renndress um die Hundertstel kämpfen. Neben der Ausstattung des Ski-Teams unterstützt Sunrise mit ihrem Rising Stars-Programm auch zwei Para-Snowboard-Nachwuchshoffnungen. Swiss Paralympic organisiert und finanziert die Teilnahme der Schweizer Behindertenspitzensportlerinnen und _sportler an Paralympics, Europa- und Weltmeisterschaften grösstenteils mit Sponsoren- und Spendergeldern. Neu finanziert Sunrise als “Supplier” die Wettkampfausrüstung der Para-Skifahrerinnen und -fahrer bis nach den Winterspielen in Cortina 2026. «Swiss Paralympic passt nicht nur bestens zu unserem Markenversprechen ‘Dream Big. Do Big.’ sondern auch zu unserer Unternehmenskultur. Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion sind Teil unserer DNA. Wir wollen Menschen inspirieren und unterstützen, von Grossem zu träumen und Grosses zu tun. Die Paralympic Athletinnen -athleten sind für uns alle ein grosses Vorbild und wir sind sehr stolz, sie zu unterstützen», sagt André Krause, CEO von Sunrise. «Das Motto von Sunrise soll auch unseren Athletinnen und -athleten einen zusätzlichen Motivationsschub für die kommende Saison geben. Wir freuen uns, dass wir mit Sunrise einen Supplier gefunden haben, der unsere Werte ‘Diversität und Inklusion’ teilt», sagt die Generalsekretärin von Swiss Paralympic, Conchita Jäger. Das langfristige und breit ausgelegte Engagement von Sunrise für Swiss-Ski verfolgt das Ziel, den gesamten Schneesport (von den Schweizer Weltcupveranstaltungen, dem Nachwuchs- und Breitensport bis hin zur Förderung in den verschiedenen Regionen) nachhaltig zu unterstützen. Auch die Swiss-Ski und Swiss Paralympic-Athletinnen und -athleten profitieren von dieser Partnerschaft. Ab der Saison 2022/23 werden zwölf Nachwuchshoffnungen - so genannte Rising Stars von Swiss-Ski und Swiss Paralympic - mit Kopfsponsoring, Schulungen usw. unterstützt. Die Baslerin Ellen Walther, die nach einem schweren Snowboardunfall nicht aufgegeben hat und heute als Paralympic-Athletin am Start internationaler SBX- und Banked Slalom-Rennen steht, sowie der Berner Para-Snowboarder Aron Fahrni werden künftig mit dem Sunrise Rising Stars-Programm unterstützt. www.sunrise.ch/sponsoring www.swissparalympic.ch Bild 1 (jpg) Bild 2 (jpg) Pressemitteilung (pdf) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000 Swiss Paralympic Sarah Ennemoser sarah.ennemoser@swissparalympic.ch 079 852 24 77 _______________ Swiss Paralympic ist das nationale Komitee für den Spitzensport von Menschen mit einer Körper- oder Sehbehinderung. Die Stiftung selektioniert die Schweizer Spitzensportler*innen für Paralympics, Welt- und Europameisterschaften. Dazu gehören auch die Finanzierung und Organisation dieser Teilnahmen. Als nationales Komitee ist die Organisation Mitglied und Ansprechpartnerin des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) in Bonn, welches das Pendant zum Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ist. Getragen wird die Stiftung von den beiden Verbänden PluSport Behindertensport Schweiz und der Schweizer Paraplegiker Vereinigung.

Ende der Insiderinformation