Wahlen in Bosnien-Herzegowina - Nationalisten verlieren Posten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Sarajevo (Reuters) - Bei Abstimmungen in Bosnien-Herzegowina zeichnen sich Verluste für die Nationalisten ab.

Der gemäßigte bosniakische Sozialdemokrat Denis Becirevic (SPD) liegt im Rennen um den Sitz im dreigliedrigen interethnischen Präsidium Bosniens in Führung, wie vorläufige Ergebnisse am Montag zeigten. Becirevic, der von elf Oppositionsparteien unterstützt wurde, erhielt demnach 55,78 Prozent der Stimmen vor Bakir Izetbegovic, dessen nationalistische bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA) seit dem Ende des Krieges 1996 an der Macht ist. Izetbegovic, auf den nach Angaben der Wahlkommission 39,31 Prozent der Stimmen entfielen, räumte noch in der Nacht seine Niederlage ein.

Werbung

Die fast 3,4 Millionen Wahlberechtigten entschieden vor dem Hintergrund der schwersten politischen Krise seit dem Ende des Krieges unter anderem über Präsidentschaften und Abgeordnete auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene des komplexen Staatsgebildes. Das Land besteht aus der Republika Srpska, der Föderation Bosnien und Herzegowina sowie dem Distrikt Brcko.

(Bericht von , geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)