Wochenausblick KW 40 – Unternehmensdaten & Konjunkturmeldungen aus Deutschland, der Eurozone und den USA

In der vergangenen Woche sorgten die Turbolenzen beim Britischen Pfund und Anleihemarkt für großes Aufsehen. Was es damit auf sich hat und was Sie in der kommenden Woche erwartet erfahren Sie hier.



Aufgrund der Einführung eines massiven Steuersenkungsprogramms und einem Energiepreisdeckel durch die neue Regierung Großbritanniens stürzte das Pfund auf ein 37-Jahres-Tief (!). Die Folge: Die Maßnahmen, welche die Verschuldung extrem ausweiten lassen, führten auch zu entsprechenden Abwärtsbewegungen auf dem Anleihemarkt, da sich keine Käufer mehr für die britischen Staatsanleihen fanden. Die größten Abnehmer sind allerdings die Pensionsfonds und etwa 90 Prozent davon standen in diesen Momenten buchstäblich vor dem Abgrund. Schließlich musste die englische Notenbank intervenieren und massiv Staatsanleihen aufkaufen, welche an diesem Tag den höchsten Anstieg seit über 30 Jahren erfuhren. Dennoch sollten Anleger den Blick auf die kommende Woche nicht aus den Augen verlieren. Zumindest wird es in China ruhiger zur Sache gehen. Die chinesischen Börsen sind aufgrund der „Goldenen Woche“, einer Nationalfeiertagswoche von Montag bis Freitag geschlossen. Darüber hinaus stehen wichtige Konjunkturdaten aus Japan, Australien, Neuseeland, den USA und der Eurozone an.



Montag, der 3. Oktober 2022

In Deutschland feiern wir den Tag der deutschen Einheit. Trotz des Feiertages bleiben die Börsen in Frankfurt, Stuttgart und Co. allesamt geöffnet. Die Woche startet gemütlich mit dem Herstellungsindex für große Unternehmen aus Japan und mit Konjunkturdaten bezüglich des verarbeitenden Gewerbes aus den USA.



Zur Mitte der Woche wird es wieder spannender zur Sache gehen, da uns die Zahlen zum dritten Quartal und zum Neugeschäft von Grenke erwarten. Neben dem Finanzdienstleister aus Baden-Baden meldet auch die französische Luxusgruppe Kering Zahlen zum vergangenen Halbjahr. Erwähnenswert ist auch die Veröffentlichung zum Zinsentscheid in Neuseeland.So langsam neigt sich am Donnerstag die Börsenwoche dem Ende zu. Auf Unternehmensseite erwartet uns lediglich der Kapitalmarkttag der Merck KG. Spannender wird es auf Konjunktur-Ebene, denn hier wird die australische Handelsbilanz vermeldet und in der Eurozone blicken wir auf die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Vorjahr.Am letzten Börsentag wird es zum Wochenende hin etwas ruhiger zu gehen, denn es stehen die Arbeitslosenquoten aus der Schweiz und Kanada bevor. Darüber hinaus wird die Beschäftigung außerhalb des Landwirtschafts-Sektors in den USA vermeldet.

