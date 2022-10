WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 14. Oktober

------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 03. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Kfz-Absatz 09/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q3/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 09/22 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 08/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/22 SONSTIGE TERMINE 15:00 EUR: Treffen der Eurogruppe. Die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder treffen sich, um über die wirtschaftlichen Entwicklungen und die Inflation zu sprechen. HINWEIS: CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 04. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 08/22 CHE: Sika AG, Capital Markets Day USA: Hasbro, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 09/22 05:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 09/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: "Zuwanderungskongress Handwerk" des Zentralverband des Deutschen Handwerks in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und sequa 11:00 DEU: Vorstellung der OECD-Studie «Bildung auf einen Blick» DEU: Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, zu Besuch in Deutschland + 14.00 Gemeinsame Presseunterrichtung Scholz und Rutte 16:30 DEU: Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder + abends Pk mit Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Anschluss an die Beratungen EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU HINWEIS: CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 05. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3 Neugeschäft 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, VdIK, Auto-Zulassungszahlen 09/22 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Im- und Exporte 08/22 08:00 DEU: Einkommensverteilung in Deutschland, Jahr 2021 08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen), 1. Halbjahr 2022 (Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik) 08:45 FRA: Industrieproduktion 08/22 09:15 ESP: PMI Dienste 09/22 09:45 ITA: PMI Dienste 09/22 09:50 FRA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 15 Jahre 14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/22 14:30 USA: Handelsbilanz 08/22 15:45 USA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 09/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 12:15 DEU: Betriebsversammlung bei Ford mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Saarlouis 16:30 DEU: Dialog des Bundesverbands deutscher Banken (BdB): "Zeitenwende - auch in der Geldpolitik?" u.a. mit Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg, und dem Wirtschaftsprofessor Volker Wieland DEU: 26. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie (bis 6.10.22), Zwickau HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 06. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Merck, Kapitalmarkttag 15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hannover Rück, Investor Day GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 09/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/22 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude, 08/22 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 08/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 08/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 08/22 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 8.9.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) beim LVM-Landwirtschaftstag, Münster + 09.45 Rede Özdemir + 10.05 Diskussion mit jungen Landwirten 10:00 DEU: Online-Präsentation von Boschs "Wärmepumpe für Europa" u.a. mit Jan Brockmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Bosch Thermotechnik, Wernau 11:45 DEU: Pk Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen anlässlich Jahrestagung, Darmstadt 18:00 DEU: Veranstaltung der "Zeit"-Verlagsgruppe "Eine Stunde Zeit mit Friedrich Merz", Berlin HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 07. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 08/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:00 DEU: Außenhandelspreise 08/22 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 09/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/22 12:00 IRL: Industrieproduktion 08/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/22 16:00 USA: Lagerbestände 08/22 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 08/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Ukraine EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Griechenland, Rumänien SONSTIGE TERMINE CSZ: Informeller EU-Gipfel, Prag Thema sind Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage, die EU-Positionierung für die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) sowie Vorbereitungen für das Asien-Europa-Treffen im Dezember in Brüssel HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 08. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 09/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 NOR: Verbraucherpreise 09/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 08/22 10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 10/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 09/22 11:00 GRC: Industrieproduktion 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Konferenz "Wasserstoff-Dialog: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft", Veranstalter sind die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, acatech, und die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie, DECHEMA. USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22), Washington HINWEIS: JPN: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen 11:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim 13:00 DEU: Vitesco, Capital Markets Day 18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz 18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 08/22 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/22 09:00 CZE: Verbraucherpreise 09/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 08/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin (bis 12.10.22) + 13.00 h Rede von Bundeskanzler Scholz DEU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lädt kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein 14:00 DEU: Konferenz: "Sustainable Finance 2022 - Wo stehen wir?" u.a. mit Volker Brühl, Geschäftsführer, Center for Financial Studies, und Holger Schulte, Bereichsvorstand der Commerzbank CZE: Informelles Treffen der EU-Energieminister, Prag USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington 15.00 h Pk zum Word Economic Outlook 16.15 h Pk zum Global Financial Stability Report ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer , Q3-Zahlen 07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Umsatz 12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 08/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 08/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 08/22 08:00 GBR: BIP 08/22 09:00 TUR: Industrieproduktion 08/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/22 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin + 13.30 Rede des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) 14:00 DEU: Jahrestagung 2022 des Markenverbandes, Berlin u.a. mit CDU-Chef Friedrich Merz BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister, Brüssel USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington +14.30 h Pk zum Fiscal Monitor ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen 07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz 12:15 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q3-Zahlen 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: VAT, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/22 08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 14:30 USA: Verbrauchepreise 09/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 09/22 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: BGH urteilt zu Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed), Berlin BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister (zweiter und letzter Tag), Brüssel GBR: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA), London USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington + 14.00 h Pk IWF-Chefin Georgieva zur globalen Politikagenda ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/22 07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen 12:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/22 CHN: Handelsbilanz 09/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/22 08:30 CHE: Erzeugerpreise 09/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 09:00 TUR: Erwartete Inflation nächste 12 Monate 10/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/22 16:00 USA: Lagerbestände 08/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 (vorab) EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, Rumänien EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pharmakonzern Roche zur Sanierung einer früheren Mülldeponie, Grenzach-Wyhlen USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington LUX: Treffen der EU-Innenminister, Luxemburg -----------------------------------------------------------------------------------------

