BVB Aktie im Fokus – Energie-Mehrkosten in Millionenhöhe

Neben der Meldung über Energie-Mehrkosten in Millionenhöhe blicken Anleger auf die anstehenden Spiele gegen den SC Sevilla und Bayern München. Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH und Co KGaA zeigt sich am Dienstagmorgen mit rund 3,32 (+1,77 Prozent) zunächst freundlich. Im Einklang mit den Aktienmärkten kann das Papier profitieren. Neben der Meldung über Energie-Mehrkosten in Millionenhöhe blicken Anleger auf die anstehenden Spiele gegen den SC Sevilla und Bayern München.

BVB Aktie kann von positiver Stimmung an den Aktienmärkten profitieren

Am deutschen Aktienmarkt dominiert die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed schon bald ihren Fuß vom Gaspedal im derzeitigen Zinserhöhungszyklus nehmen könnte, um die US-Wirtschaft vor einem Kollaps zu bewahren. Die Zinssenkungsfantasien locken vermehrt Preisjäger an, welche angesichts einer zusehends überverkauften Marktlage ihr Schnäppchen schlagen wollen. Verstärkt werden dürfte das Momentum durch diejenigen, welche im großen Stil auf fallende Kurse gesetzt haben. Sogenannte Leerverkäufer könnten sich in einem solchen Moment gezwungen sehen, ihre Positionen zum Teil glattzustellen. In diesem Kontext dürften verstärkt kurzfristig orientierte Anleger für das heutige Plus verantwortlich sein.

Bis zu 10 Millionen Euro: Erhöhte Energiekosten zwingen BVB zum Energiesparen

Medienberichten zufolge rechnet Borussia Dortmund mit Mehrkosten an Energie in Millionenhöhe. Mit einem Fassungsvermögen von über 80.000 Zuschauern gilt die heimische Spielstätte als eines der größten Stadien in ganz Europa und damit auch als besonders energieintensiv. Nachdem zuletzt rund vier Millionen Euro veranschlagt wurden, soll es sich nun um einen Betrag um die zehn Millionen Euro handeln.