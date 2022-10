Cathie Wood schlägt wieder zu und kauft Tesla nach

Die Tesla-Aktie ist in letzter Zeit etwas unter die Räder gekommen. Auf Wochensicht büßten die Papiere des E-Auto-Herstellers rund 13 Prozent in die Tiefe. Der Grund: Tesla hat weniger Autos ausgeliefert als erwartet. Zwar lieferte der Autobauer 343.830 Autos aus, was einen Rekord darstellt. Allerdings gingen viele Analysten von wesentlich mehr aus, nämlich von mindestens 358.000. Grund genug für die Anleger, die Tesla-Aktie am Montag um 8 Prozent in die Tiefe zu schicken. Da ist die Börse knallhart.

Cathie Wood nutzt diese Chance und kauft nach: Insgesamt hat sie 108.380 Tesla-Aktien für ihren aktiv gemanagten Ark-Innovation-ETF nachgekauft. Damit ist Tesla in diesem ETF die Nummer eins und macht 10,6 Prozent der Anteile aus. Im Gegenzug schmiss sie 532.438 Spotify-Aktien aus dem Depot. Für ihren ARK Next Generation Internet ETF erwarb sie 23.833 Tesla-Aktien.

Wood ist keine Buy-and-Hold-Anlegerin. Sie ist dafür bekannt, häufig nachzukaufen oder auch Werte wieder zu verkaufen. Sie investiert mit ihrer Fondgesellschaft Ark Investment in die Zukunftstechnik, wie E-Autos, Biotechnologie und mehr. Ihre Philosophie: Aktuelle Probleme lassen sich mit Technik lösen. Ihre Fondsgesellschaft beschäftigt viele Analysten, die mehr auf die Chancen schauen, die von dieser Technik ausgeht, als auf die Bilanzen.