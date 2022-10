EQS-News: Spitzenplätze für SIGNA Prime und SIGNA Development bei ESG-Ratings von Sustainalytics

EQS-News: SIGNA Real Estate Management GmbH / Schlagwort(e): ESG/Immobilien

Spitzenplätze für SIGNA Prime und SIGNA Development bei ESG-Ratings von Sustainalytics



04.10.2022 / 10:30 CET/CEST

Beide Gesellschaften unter den Top 2 % der bewerteten Unternehmen weltweit

SIGNA Development auf Platz 2 unter 282 Projektentwicklern

Aufstieg von „niedriges Risiko“ in beste Kategorie „vernachlässigbares Risiko“

Wien, 4. Oktober 2022 – Die Immobiliengesellschaften SIGNA Prime Selection AG (SIGNA Prime) und SIGNA Development Selection AG (SIGNA Development) belegen beim aktuellen ESG-Risk-Rating der Ratingagentur Sustainalytics jeweils Top-Positionen unter den bewerteten Firmen. Beide haben die Auszeichnung „Negligible Risk“ („vernachlässigbares Risiko“) erreicht. Mit diesen Nachhaltigkeitsratings gehören sowohl SIGNA Prime als auch SIGNA Development jetzt zu den Top 2 % aller bewerteten Unternehmen weltweit.



Die SIGNA Prime wurde in der diesjährigen Analyse von Sustainalytics mit einem ESG-Risk-Rating von 9,7 („Negligible Risk“) bewertet, nach 11,3 („Low Risk“) im Dezember 2020 (Skala zwischen 0-100, wobei 0 ein unwesentliches ESG-Risiko bedeutet).



Gleichzeitig konnte die SIGNA Development ihr ESG-Risk-Rating ebenfalls verbessern. Die aktuelle Risikobewertung des Projektentwicklers beträgt 9,8 („Negligible Risk“), nach 10,6 („Low Risk“) im Jahr 2021. In der Kategorie „Projektentwickler“ ist die SIGNA Development das von Sustainalytics am zweitbesten bewertete Unternehmen unter 282 weiteren und befindet sich damit unter dem besten 1 % in der internationalen Immobilienbranche.



Timo Herzberg, CEO der SIGNA Prime Selection AG und der SIGNA Development Selection AG: "Wir freuen uns sehr über dieses großartige Ergebnis. Nachhaltigkeit ist Kern unserer Strategie und eine Haltung, die in unserem täglichen Tun zum Ausdruck kommt. Mit den Ratings werden unsere Aktivitäten bestätigt und unsere starke Positionierung weiter gefestigt."



Das ESG-Risk-Rating von Sustainalytics bewertet die Nachhaltigkeitsrisiken und deren Management durch das Unternehmen. Das finanzielle Risiko der SIGNA Prime und der SIGNA Development in Bezug auf ESG-Faktoren wurde aufgrund eines leistungsstarken Managements und der niedrigen Anfälligkeit als "vernachlässigbar" eingeschätzt. Die signifikante Verbesserung beider Gesellschaften wurde unter anderem in den Bereichen „physikalisches, klimabezogenes Risikomanagement“, „Entwicklung Humankapital“ sowie „Kunden-Umwelteffizienzprogramme“ erreicht.





Über die SIGNA Prime Selection AG



Die SIGNA Prime Selection AG („SIGNA Prime“) ist eine der größten europäischen nicht börsennotierten Gewerbeimmobiliengesellschaften mit einem Gross Asset Value von über 23 Mrd. €.



Sie besitzt ausschließlich erstklassige innerstädtische Immobilien mit einer langfristigen Perspektive. Das Portfolio konzentriert sich auf die größten Städte Europas, mit einem Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2022 erwarb die SIGNA Prime die weltweit bekannte Einzelhandelsimmobilie Selfridges in London. Zudem besitzt die Gesellschaft das Luxuskaufhaus KaDeWe und den Büroturm UPPER WEST in Berlin, das Goldene Quartier als Erweiterung der Wiener Fußgängerzone und weitere bekannte Gebäude in Großstädten wie Berlin, Wien, Hamburg, München und Zürich.



Gut etablierte Liegenschaften in zentraler Lage zeichnen sich durch eine anhaltend hohe Nachfrage aus. Um dieses krisenresistente Portfolio auszubauen und Wert zu generieren, wird die SIGNA Prime in den nächsten Jahren weitere innerstädtische Objekte proaktiv neu positionieren, modernisieren und umbauen. Alle neuen Projekte werden nach internationalen Green-Building-Standards zertifiziert.





Über die SIGNA Development Selection AG

Die SIGNA Development Selection AG („SIGNA Development“) ist einer der größten Entwickler von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Europa mit einer Bilanzsumme von ca. 4,3 Mrd. € und einem Gross Development Value von ca. 8 Mrd. €.



Das vorwiegend in Deutschland und Österreich tätige Unternehmen entwickelt und vertreibt moderne und hochwertige Immobilien in Innenstadtlagen, die entweder neu gebaut oder nach höchsten Standards umgebaut werden. Für alle Entwicklungsprojekte der SIGNA Development wird eine Green-Building-Zertifizierung angestrebt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf groß angelegten Multi-Use Projekten, Umbauten, Landmark-Projekten sowie Wohnquartieren.



Zum Portfolio der SIGNA Development in Deutschland gehören beispielsweise die Berliner Projektentwicklungen Schönhauser Allee, BEAM und GLANCE, die nach ihrer Fertigstellung moderne Office- und Gewerbeflächen in zentralen und gut angebundenen Lagen bieten werden. Das diversifizierte Portfolio der SIGNA Development in Wien umfasst Stadtentwicklungen wie etwa das Projekt VIENNA TWENTYTWO.





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.signa.at





