EUR/USD Wochenausblick: Widerstandszone im Visier

Rückblick:

Das Fazit des letzten Wochenausblicks lautete wie folgt: "Bei dem schnellen Sell-Off heute Morgen um kurz vor 3 Uhr bis auf 0,9550 USD könnte es sich um eine Ausverkaufsspitze gehandelt haben. Das kurzfristige weitere Abwärtspotenzial für den Wochenverlauf scheint aktuell auf einen Re-Test des Tiefs aus der Nacht begrenzt, vielmehr muss in den kommenden Tagen zunächst mit einer Konsolidierung beziehungsweise Korrektur der jüngsten Verkaufswelle gerechnet werden."

Das Paniktief vom vergangenen Montag wurde tatsächlich im Wochenverlauf noch einmal getestet. Im Anschluss gab es dann die favorisierte Erholungsbewegung gen Norden. Was steht in der aktuellen Handelswoche an?

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handel ist ohne Zweifel der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag. Mit dem ADP-Report gibt es am Mittwoch um 14:15 Uhr wie gewohnt einen ersten Vorgeschmack auf die Daten. Darüber hinaus ist der US-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor am Mittwochnachmittag zu beachten.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar läuft aktuell in den horizontalen Widerstandsbereich um 0,9900 bis 0,9950 USD hinein. Hier wird die Luft nun zunehmend dünner für die Bullen. Ein Tagesschluss nördlich von 0,9950 USD würde das kurzfristige Chartbild wieder entscheidend aufhellen und erhöht die Chancen für eine Rückkehr über die viel beachtete Parität. Bis dahin ist allerdings in den kommenden Handelstagen tendenziell mit Comeback-Versuchen der Dollar-Bullen zu rechnen.

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 14:15 ADP Report/ 16:00 ISM Services PMI USA

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: 14:30 US-Arbeitsmarktbericht