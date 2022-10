flatexDEGIRO – Eine Aktie für einen Kauf?

Mit einem Kursplus von +7,10% belegt die flatexDEGIRO-Aktie heute den Spitzenplatz im SDAX. Dabei kommen diese Kursgewinne aus charttechnischer Sicht genau zur rechten Zeit.

In den letzten Wochen kam es auch bei der Aktie des Online-Brokers zu größeren Verkäufen. Diese führten soweit, dass die gesamte Erholungswelle seit Juli abverkauft wurde. Allerdings zeigen auch in diesen Tagen die Käufer wieder Gesicht. Zuletzt kam es zu einem positivem Rating seitens Goldman Sachs. Doch auch andere Analystenhäuser bleiben bullisch für die Aktie. So gilt flatexDEGIRO als klarer Profiteur der gestiegenen Zinserwartungen sowie als „Platzhirsch“ aufgrund seiner einzigartigen paneuropäischen Präsenz. Dies verschaffe dem SDAX-Unternehmen einem klaren Wettbewerbsvorteil. Doch auch auf Grundlage der Charttechnik könnten die Bullen jetzt wieder Vorteile genießen.

Chart: flatexDEGIRO

Widerstandsmarken: 10,61 + 11,65 + 12,00 EUR

Unterstützungsmarken: 9,21 + 8,49 + 8,21 EUR

Durch die heutigen Kursgewinne laufen die Papiere zum einen den EMA50 an und nähern sich gleichzeitig der kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Kommt es nun zu Anschlusskäufen und diese beiden Hürden können endgültig überwunden werden, ergeben sich damit Erholungssignale mit dem Kursziel 10,61 EUR sowie 11,65 – 12 EUR. Die Turbo-Bull-Optionsscheine mit der WKN HC089F oder HB9T5W bieten hierfür die Möglichkeit auf dieses Szenario zu setzen.

Bleiben die Käufe jedoch aus, liegt der nächste Unterstützungsbereich bei 9,21 – 9,41 EUR im Chart. Solange dieser nicht gerissen wird, kann der Fokus weiterhin auf das bullische Setup gelegt werden. Unterhalb von 9,21 EUR muss jedoch von einem Rücksetzer ausgegangen und weitere Verluste eingeplant werden. 8,31 – 8,49 EUR wären bei Eintritt dieses Falls die nächsten Kursziele.

flatexDEGIRO in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2022 – 04.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

flatexDEGIRO in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017– 04.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsscheine auf flatexDEGIRO für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag flatexDEGIRO HC089F 3,31 6,80 2,98 Open End flatexDEGIRO HB9T5W 2,15 8,02 4,61 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.10.2022; 14:03 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsscheine auf flatexDEGIRO für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag flatexDEGIRO HC0ACS 1,14 10,49 8,86 Open End flatexDEGIRO HC0AB7 0,30 41,97 6,21 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.10.2022; 14:05 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von flatexDEGIRO finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

