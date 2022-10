KORREKTUR/TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Oktober 2022

(Eintrag zu Feiertag am Ende berichtigt. In Südkorea ist die Börse geöffnet.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 08/22 CHE: Sika AG, Capital Markets Day USA: Hasbro, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 09/22 05:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 09/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 LUX: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU. Die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Länder werden über den Vorschlag beraten, die Corona-Aufbaupläne der Länder angesichts der hohen Energiepreise anzupassen. 10:30 DEU: "Zuwanderungskongress Handwerk" des Zentralverband des Deutschen Handwerks in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und sequa 11:00 DEU: Vorstellung der OECD-Studie «Bildung auf einen Blick» DEU: Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, zu Besuch in Deutschland + 14.00 Gemeinsame Presseunterrichtung Scholz und Rutte 16:30 DEU: Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder + abends Pk mit Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Anschluss an die Beratungen HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

