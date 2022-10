Life Storage zahlt vierteljährliche Dividende an die Investoren

Das amerikanische Unternehmen Life Storage Inc. (ISIN: US53223X1072, NYSE: LSI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,08 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 26. Oktober 2022 (Record date: 14. Oktober 2022. Im Juli 2022 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (1,00 US-Dollar) um 8 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Life Storage (ehemals Sovran Self Storage) 4,32 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 110,67 US-Dollar und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 3,90 Prozent (Stand: 3. Oktober 2022).

Die Life Storage Inc. firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen kauft und betreibt Anlagen zur Selbsteinlagerung von Möbeln und sonstigen Gegenständen (Selfstorage). Zurzeit werden über 1.100 Einrichtungen zur Selbsteinlagerung in 36 US-Bundesstaaten betrieben. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 92,26 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 57,52 Mio. US-Dollar), wie am 3. August 2022 berichtet wurde. Der operative Umsatz lag bei 257,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 187,26 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 27,75 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 9,46 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de