Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur gefährdeten Infrastruktur

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur gefährdeten Infrastruktur:

"Machen wir uns nichts vor: Wer die moderne Zivilisation beschädigen will, schafft das. Die von Russland betriebene Desinformationskampagne aus Hass und Falschnachrichten mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzuweichen, gehört auch zu diesen Versuchen. Am Ende steht der allzu oft bemühte Satz der Politik, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass komplexe Infrastruktur einem Krieg nicht standhält. Es kommt darauf an, sich immer wieder dieser Konsequenz bewusst zu werden. Aber für alle Seiten. Mit einer zerstörten Pipeline kann auch kein Gas mehr verkauft werden. Auch im Wirtschaftskrieg wird es nur Verlierer geben."/ra/DP/he