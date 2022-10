SIEMENS - Am Abwärtstrend angekommen

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 105,320 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 157,96 EUR aus dem November 2022 in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie am 05. Juli auf ein Tief bei 93,67 EUR zurück.

Diesem Tief näherte sich der Wert nach einer Erholung auf 112,70 EUR ab Mitte August wieder an. In den letzten Tag zog der Aktienkurs bereits wieder etwas an. Heute erreicht er seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, der bei 105,25 EUR verläuft.

Jetzt Shorten?

Das Chartbild der Siemens-Aktie hat sich in den letzten Tagen etwas verbessert. Kaufsignale fehlen aber. Ein erstes Kaufsignal wäre ein Ausbruch über den Abwärtstrend. Dann ergäbe sich aber zunächst nur Potenzial gen 112,70 EUR. Erst mit einem Ausbruch über diese Marke würde sich größeres Aufwärtspotenzial in Richtung 126,14 EUR oder sogar 135,60 EUR ergeben.

Werbung

Sollte die Aktie aber am Abwärtstrend oder bei 112,70 EUR scheitern, droht ein Rückfall auf das Jahrestief oder sogar in Richtung 85,74 EUR und damit auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020.

Fazit: Ja, das Chartbild der Siemens-Aktie hat sich zuletzt etwas aufgehellt. Aber von einer neuen mittelfristigen Rally ist die Aktie immer noch weit entfernt.

Zusätzlich lesenswert:

SERVICENOW - Shortchancen in Kürze?

Siemens-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)