TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 5. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3 Neugeschäft 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, VdIK, Auto-Zulassungszahlen 09/22 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Im- und Exporte 08/22 08:00 DEU: Einkommensverteilung in Deutschland, Jahr 2021 08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen), 1. Halbjahr 2022 (Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik) 08:45 FRA: Industrieproduktion 08/22 09:15 ESP: PMI Dienste 09/22 09:45 ITA: PMI Dienste 09/22 09:50 FRA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Herbst 10:30 GBR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 15 Jahre 14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/22 14:30 USA: Handelsbilanz 08/22 15:45 USA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 09/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Wasserstoffgipfel der CSU unter Leitung von CSU-Generalsekretär Martin Huber + 11.30 Pk im Anschluss an den Gipfel mit CSU-Generalsekretär Martin Huber 12:00 CHE: Welthandelsprognose der WTO 12:15 DEU: Betriebsversammlung bei Ford mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Saarlouis 14:30 AUT: Ölallianz OPEC+ berät in Online-Sitzung über Förderstrategie 16:30 DEU: Dialog des Bundesverbands deutscher Banken (BdB): "Zeitenwende - auch in der Geldpolitik?" u.a. mit Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg, und dem Wirtschaftsprofessor Volker Wieland DEU: 26. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie (bis 6.10.22), Zwickau FRA: EU-Parlament stimmt über Resolution zu Energiepreisen ab HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi