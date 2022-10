dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verschnaufpause nach Erholungsrally

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Nach zweitägiger Erholungsrally kommt der Dax am Mittwoch wohl zunächst wieder etwas zurück. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start gut ein halbes Prozent tiefer auf 12 614 Punkte. In der Vorwoche war der Dax mit 11 862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Von diesem Niveau aus hat er sich zuletzt um fast 7 Prozent erholt, verliert nun aber im Bereich der 21-Tage-Linie an Schwung. Die wichtigsten US-Indizes gingen zwar am Tageshoch aus dem Handel. Nach dem europäischen Handelsende haben sie am Vorabend aber nicht mehr viel an Erholungsgewinnen aufgesattelt. Die Risikofreude der Anleger wird angesichts der jüngsten schwachen US-Konjunkturdaten genährt durch die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank. Im Fokus steht nun der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihren starken Oktober-Auftakt angeknüpft und nochmals deutlich zugelegt. Die Hoffnung auf eine weniger aggressive Zinspolitik der US-Notenbank Fed sorgte für Kauflaune unter den Anlegern. "Der Optimismus scheint im Oktober wieder im Markt zurück zu sein", kommentierte Pierre Veyret vom Broker Activtrades. Der Dow Jones Industrial überwand im frühen Handel erstmals seit dem 22. September wieder die viel beachtete Marke von 30 000 Punkten. Letztlich gewann der US-Leitindex 2,80 Prozent auf 30 316,32 Punkte und baute damit seine Gewinnserie seit Montag auf rund fünfeinhalb Prozent aus. Für den S&P 500 ging es am Dienstag um 3,06 Prozent auf 3790,93 Zähler nach oben. Der marktbreite Index verbuchte damit einschließlich Montag den stärksten Zweitagesgewinn seit April 2020. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 legte um 3,14 Prozent auf 11 582,54 Punkte zu.

ASIEN: - HANG SENG DEUTLICH IM PLUS, NIKKEI 225 LEICHT - In Asien haben die Aktienmärkte von den positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten profitiert. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende leicht zu und steuert damit auf den dritten Tag im Plus in Folge zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt um etwas mehr als fünf Prozent, nachdem dort am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. In Shanghai ist der Aktienmarkt feiertagsbedingt weiter geschlossen.

DAX 12670,483,78% XDAX 12663,233,47% EuroSTOXX 503484,484,26% Stoxx50 3447,072,98% DJIA 30316,322,8% S&P 500 3790,933,06% NASDAQ 100 11582,543,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future141,510,09%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9973-0,14% USD/Yen 144,05-0,05% Euro/Yen 143,66-0,2%

ROHÖL:

Brent 91,70 -0,10 USD WTI 86,33 -0,19 USD

