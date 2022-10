Frankreich: Industrieproduktion zieht wieder an

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrie hat nach dem Rückgang im Juli wieder mehr hergestellt. Gegenüber dem Vormonat stieg die Gesamtherstellung im August um 2,4 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe zog um 2,7 Prozent an, nach einem Minus von 1,6 Prozent im Juli. Hier hatten Experten im Schnitt einen weiteren Rückgang erwartet./la/men