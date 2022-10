IRW-News: Kiplin Metals Inc.: Kiplin Metals berichtet über die Explorationsaktivitäten auf dem Uranprojekt Cluff Lake Road in Saskatchewan

IRW-PRESS: Kiplin Metals Inc.: Kiplin Metals berichtet über die Explorationsaktivitäten auf dem Uranprojekt Cluff Lake Road in Saskatchewan

4. Oktober 2022 - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das Unternehmen oder Kiplin) gibt den Abschluss seines Explorationsprogramms auf dem unternehmenseigenen Uranprojekt Cluff Lake Road (CLR) im Nordwesten von Saskatchewan bekannt. Das CLR-Projekt erstreckt sich über etwa 531 ha im Südwesten des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan, wo mehrere neue Entdeckungen, einschließlich der Uranlagerstätten Arrow und Tripe R, gemacht wurden. Das CLR-Projekt ist vollständig vom hochkarätigen Projekt Paterson Lake North (PLN) von Fission 3.0 Corp. umgeben.

Das Explorationsprogramm wurde von einem Team der Firma Exploration Facilitation Unlimited Inc. durchgeführt, das seinen Sitz in Big Bear Lodge (Saskatchewan), etwa 17 Kilometer süd-südwestlich des Projekts, hat. Die Aktivitäten umfassten:

- Geophysikalische magnetische Messungen über 25 Profilkilometer auf Linien im Abstand von 100 Metern mit Ost-West-Ausrichtung, um einen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden VTEM-Leiter zu erproben, der die Länge des Projekts durchquert.

- Geophysikalische magnetische Messungen über ungefähr 15 Profilkilometer wurden auf 50-Meter-Infill-Linien in Gebieten mit bekannten Leitern und/oder Radongasanomalien absolviert.

- Im Jahr 2017 führte ein früherer Explorer eine Alpha-Track-Radongassensoruntersuchung über dem Großteil des aktuellen Geländes des CLR-Projekts durch, wobei mehrere Anomalien ermittelt wurden. Das jüngste Explorationsprogramm des Unternehmens umfasste Prospektionsarbeiten mit einem Handspektrometer über den Radongasanomalien und den leitenden Zonen, was zur Freilegung von mehr als 100 radioaktiven Gesteinsbrocken mit Werten von bis zu 500 Zählimpulsen pro Sekunde (counts per second/cps) führte.

- Die westliche Grenze des CLR-Projekts wird vom N Conductor Complex von Fission 3.0 Corp. flankiert, einem aktiven Explorationsziel, in dem 2022 eine Bohrung absolviert wurde und Fission weitere Arbeiten für den Winter 2023 plant.

Das Unternehmen besitzt das Recht, sämtliche Anteile am Uranprojekt Cluff Lake Road zu erwerben, und ist für alle Explorations- und Erschließungsarbeiten des Projekts zuständig. Das vor Kurzem abgeschlossene Explorationsprogramm wird zur Ermittlung von Bohrzielen beitragen. Das Unternehmen beantragt derzeit die erforderlichen Genehmigungen und geht davon aus, dass es nach Erhalt der Genehmigungen mit den Bohrungen beginnen wird.

Peter Born, Director von Kiplin, sagt dazu: Wir sind sehr zufrieden mit dem Team von Exploration Facilitation Unlimited und sind zuversichtlich, dass dieses Programm die Standorte der unserer Meinung nach sehr aussichtsreichen Ziele bestätigen wird.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt hat und dafür verantwortlich ist.

Über Kiplin Metals Inc.

Kiplin Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Aktionäre, indem wir aussichtsreiche Mineralexplorationsmöglichkeiten identifizieren und erschließen. Unsere Strategie besteht darin, unsere Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion voranzutreiben. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Kiplin Metals während des gesamten Bergbau-Lebenszyklus einen hervorragenden Wert für die Aktionäre erzielen.

Das Uranprojekt Cluff Lake Road. Kiplin Metals hat das Recht auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uranprojekt Cluff Lake Road (das CLR-Projekt). Das CLR-Projekt deckt rund 531 Hektar im südwestlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan ab, wo mehrere neue Entdeckungen, darunter auch die Uranlagerstätten Arrow und Tripe R, gemacht wurden. Das CLR-Projekt liegt 5 km östlich der Cluff Lake Road (Highway 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt, die früher rund 62.000.000 Pfund Yellowcake-Uran produzierte.

Das Goldprojekt Exxeter erstreckt sich über 715 Hektar Grundfläche in Val dOr (Quebec), einem der weltweit bedeutendsten Goldgebiete, in dem bis Ende 2019 mehr als 113,4 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt deckt einen 3,8 Kilometer langen Abschnitt der tektonischen Cadillac-Zone ab, der wichtigsten geologischen Struktur für die Goldmineralisierung in Val dOr.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@kiplinmetals.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.kiplinmetals.com.

Für das Board,

Kiplin Metals Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über das Unternehmen unter der Rufnummer 604-622-1199.

Für das Board of Directors,

Peter Born

Director

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, und die Leser sind daher angehalten, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,n www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67689

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67689&tr=1

