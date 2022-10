Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Bund-Länder-Streit in Finanzierungsfragen

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse' zum Bund-Länder-Streit in Finanzierungsfragen":

"Ab und an geht es in der Politik zu wie in einer Familie. Wenn das Taschengeld verteilt wird, hält man gern die Hand auf. Den Müll rausbringen will aber keiner. So lässt sich die Beziehung zwischen Bund und Ländern beschreiben. Geld aus Berlin nehmen die Länder gern. Wenn es wie jetzt beim Treffen der Länderchefs mit Kanzler Scholz darum geht, sich an den Kosten für Entlastungen zu beteiligen, wird's schwierig. Diese Blockadehaltung ist nicht zeitgemäß."/kkü/DP/he