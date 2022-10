Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Äußerungen von Elon Musk

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ukraine-Äußerungen von Elon Musk:

"Elon Musk ist bei seinem Ausflug auf das glatte Parkett der Weltpolitik ausgerutscht. Seine Vorstellungen über Friedensbedingungen zwischen der Ukraine und Russland hat Kiew äußerst bissig zurückgewiesen. Der Musk-Tweet ist aber ein untrügliches Zeichen für die wachsende Unruhe in der globalen Ökonomie: Der Krieg in Osteuropa schmälert den Gewinn, und zwar beträchtlich. Deshalb wird man Musk in Wirtschaftskreisen auch hierzulande hinter vorgehaltener Hand den Vorstoß kaum übel nehmen. Skizziert wird schließlich eine durchaus mögliche Variante für ein Kriegsende. Die Krim bleibt bei Russland, das Schicksal der übrigen besetzten Gebiete wird nach einem Waffenstillstand friedlich geklärt und die Ukraine erhält einen neutralen Status. Das würde sich freilich mit dem erklärten Ziel der Ukraine beißen, ihr gesamtes Territorium zu befreien, einschließlich der Krim, und ganz fix unter den Nato-Schirm zu schlüpfen. Wird beides nebeneinandergelegt, zeigt sich: Musk liegt näher an der Realität."/kkü/DP/he