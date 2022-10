Rede von Truss beendet Parteitag der britischen Konservativen

BIRMINGHAM (dpa-AFX) - Mit einer Rede von Premierministerin Liz Truss endet am Mittwoch der Parteitag der Konservativen Partei in Birmingham. Dabei wird mit Spannung erwartet, ob die bereits stark unter Druck geratene Parteichefin die Reihen wieder schließen kann. Truss und ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng hatten nach scharfer parteiinterner Kritik einen Bauteil ihrer Steuerreform wieder zurücknehmen müssen.

Zudem deutet sich bereits in einem weiteren Streitpunkt Widerstand innerhalb der Tories an: Auch führende Abgeordnete fordern, die Sozialleistungen sollten in Einklang mit der Inflation erhöht werden. Truss scheint bisher aber eine schwächere Steigerung anzupeilen. Das würde in Zeiten steigender Lebenskosten reale Einkommensverluste für ärmere Menschen bedeuten.

Fraglich ist aber, wie viele Abgeordnete bei der Rede im Saal anwesend sein werden. Wegen eines Bahnstreiks am Mittwoch wollten viele Teilnehmer bereits am Dienstagabend abreisen. Mehrere innerparteiliche Gegner von Truss wie Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der bei der Stichwahl um die Parteispitze unterlegen war, kamen erst gar nicht nach Birmingham.

Truss ist erst seit vier Wochen im Amt. Beobachter attestieren der Nachfolgerin von Boris Johnson bisher einen krachenden Fehlstart./bvi/DP/stw