TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Merck, Kapitalmarkttag (Webcast 10.00 h) 15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, VdIK, Auto-Zulassungszahlen 09/22 DEU: Hannover Rück, Investor Day GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 09/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/22 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude, 08/22 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 08/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 08/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 08/22 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 8.9.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Eurowings-Piloten treten in ganztägigen Streik 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei der Verspätung eines Anschlussflugs in einem Drittstaat 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Mehrwertsteuerbefreiung bei Unterbeteiligungsverträgen von Investmentfonds 09:30 DEU: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) beim LVM-Landwirtschaftstag, Münster + 09.45 Rede Özdemir + 10.05 Diskussion mit jungen Landwirten 10:00 DEU: Online-Pk des Fachverbandes Biogas zur Veröffentlichung der Branchenzahlen 2022 10:00 DEU: Online-Präsentation von Boschs "Wärmepumpe für Europa" u.a. mit Jan Brockmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Bosch Thermotechnik, Wernau 11:45 DEU: Pk Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen anlässlich Jahrestagung, Darmstadt 12:15 DEU: Hybride Pk mit der Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann 13:00 CSZ: Erstes Treffen der neuen europäischen politischen Gemeinschaft, Prag Eingeladen wurden die Staats- und Regierungschefs von 44 Staaten. Ziel der neuen europäischen politischen Gemeinschaft ist es, einen engeren Austausch der EU-Länder mit Partnern außerhalb der EU zu ermöglichen + 13.00 Eröffnungssession + 14.00 Diskussionsgruppen zu den Themen Frieden und Sicherheit, Energie und Klima, wirtschaftliche Situation, Migration + 16.00 bilaterale Treffen + 19.30 bis 21.30 Abschlusssession 15:30 UsA: IWF-Chefin Georgieva spricht vor IWF-Jahrestagung an Universität in Washington 18:00 DEU: Veranstaltung der "Zeit"-Verlagsgruppe "Eine Stunde Zeit mit Friedrich Merz", Berlin HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi