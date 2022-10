Aktien New York: Kurse sinken etwas weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem kleinen Kursrücksetzer zur Wochenmitte am Donnerstag weiter nachgegeben. Nach starken Daten vom privaten Arbeitsmarkt und angesichts jüngst gestiegener Ölpreise rückten zuletzt die Ängste vor einer anziehenden Inflation und dementsprechend weiteren aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed wieder mehr in den Vordergrund.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,76 Prozent auf 30 044,76 Punkte nach. Am Montag und am Dienstag hatte der US-Leitindex jeweils knapp drei Prozent gewonnen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,80 Prozent auf 3753,05 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,64 Prozent auf 11 499,58 Punkte./la/he