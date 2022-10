Autoabsatz in Russland weiter im Rückwärtsgang

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - In Russland ist der Absatz von Neuwagen im September eingebrochen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien die Verkäufe um knapp 60 Prozent auf 46.698 Fahrzeuge zurückgegangen, teilte der Wirtschaftsverband Association of European Business (AEB) am Donnerstag mit. Gleichwohl war das der beste Monatswert seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im Juni die Regierung angewiesen, neue Möglichkeiten zur Unterstützung der einheimischen Autoindustrie auszuarbeiten, nachdem im Frühjahr der Absatz um über 80 Prozent eingebrochen war.

