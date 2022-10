Chartzeit: Rezession voraus - Wie stehen die Chancen auf neue Tiefs?

6 Prozent in zwei Tagen. Das konnte der S&P 500 Anfang der Woche hinlegen! Die große Frage ist nun: Haben wir einen "Tradable Bottom"? Also ein handelbares Tief am Markt? Martin zeigt heute seinen Gameplan für den S&P 500 und erläutert, warum die Rezession in den USA unausweichlich scheint - und was das dann für die Märkte bedeutet. Außerdem gibt es heute eine ausführliche Lightning Round und ihr könnt eure Fragen loswerden.