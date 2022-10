Credit Suisse kauft eigene Anleihen zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die krisengeplagte Credit Suisse will eigene Anleihen im Volumen von bis zu drei Milliarden Franken zurückkaufen.

Dabei handle es sich einerseits um ein Barangebot für acht auf Euro oder Pfund lautende vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu einer Milliarde Euro, wie die Schweizer Großbank am Freitag mitteilte. Gleichzeitig kündigte das Institut ein separates Barangebot für zwölf auf US-Dollar lautende vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu zwei Milliarden Dollar an. Die Angebote sollen am 3. November beziehungsweise am 10. November auslaufen. Die Transaktionen ermöglichten es der Bank, die Marktbedingungen zu nutzen, um die Wertpapiere zu attraktiven Preisen zurückzukaufen.

