Japans Premier nennt Raketenstarts Nordkoreas 'völlig inakzeptabel'

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Regierungschef Fumio Kishida hat die wiederholten Raketenstarts Nordkoreas als "völlig inakzeptabel" verurteilt. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Die Geschosse seien zwischen 350 und 800 Kilometer weit und in einer maximalen Höhe von 50 bis 100 Kilometer geflogen, berichtete Japans Verteidigungsminister Yasukazu Hamada. Sie seien außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Japans ins Meer gestürzt. Über ihre Botschaft in Peking übergab Japans Regierung einen formellen Protest an die diplomatische Vertretung Nordkoreas in der chinesischen Hauptstadt./lw/DP/zb