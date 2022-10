Porsche über 90 Euro

Die Autowerte haben sich am heutigen Donnerstag wieder stabilisiert. Dies trifft besonders den Börsenneuling Porsche, der vor genau einer Woche an die Börse ging und Startschwierigkeiten hatte. Im nachbörslichen Handel fielen die Aktien sogar unter den Ausgabepreis von 82,50 Euro. Dass Porsche diesen Preis während des börslichen Handels hielten, verdankt er dem Eingreifen der Konsortialbanken, die den Kurs stabil hielten.

Zwischenzeitlich stürzten die Aktien auf 81 Euro. Von diesem Niveau aus erholten sie sich nun um über 12,5 Prozent auf 91,26 Euro. Wer Aktien von Porsche besitzt, soll sie laufen lassen. Ein Überschreiten der 100-Euro-Marke ist nur noch eine Frage der Zeit.

Die Bank of America hatte bestätigt, dass sie in den ersten vier Handelstagen rund 3,8 Millionen Aktien erwarb. Als Konsortialbank war die Bank of America am Börsengang beteiligt.