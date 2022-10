Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Atomlaufzeiten

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Atomlaufzeiten

Krise macht erfinderisch. Die Ampel-Koalitionäre, voran die Grünen, haben sich im Laufe der letzten Monate von vielen ideologischen Gewissheiten verabschiedet. Kohlekraftwerke laufen länger, umweltschädliches Frackinggas wird im großen Stil aus den USA geordert, im Nahen Osten sollen Diktatoren den deutschen Energiedurst künftig stillen. Kurzum: Die einst ehrgeizigen Klimaziele haben kaum noch eine Chance auf Erfüllung, die Achtung der Menschenrechte findet nur noch auf dem Papier und allenfalls in Sonntagsreden statt. Der FDP reicht das nicht. Sie bricht in letzter Minute einen Streit um noch längere Laufzeiten für die letzten drei Kernkraftwerke vom Zaun. Der Kompromiss, wonach zwei Meiler drei Monate länger am Netz bleiben, musste eine knappe Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen im Kabinett gestoppt werden. Das ist billiger Populismus./kkü/DP/zb