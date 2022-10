Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Sygnum Hauptpartner von Maker bei Treasury Diversifizierung in Höhe von USD 500 Mio.



06.10.2022 / 12:30 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG Sygnum Hauptpartner von Maker bei Treasury Diversifizierung in Höhe von USD 500 Mio. Zürich, 6. Oktober 2022 – Sygnum, die weltweit erste Bank für digitale Vermögenswerte, wurde von Maker Protocol als Hauptpartner für die Treasury Diversifizierung im Umfang von einer halbe Milliarde US-Dollar in traditionelle Vermögenswerte ausgewählt, um die Erträge zu steigern und die Bilanz weiter zu stärken. In der ersten Phase arbeitet Sygnum mit BlackRock Schweiz zusammen, um USD 250 Mio. in ein Portfolio von BlackRock iShares ETFs zuzuweisen und zu investieren

Es ist eine zweiseitige Verbindung, welche die wachsende Nachfrage von Krypto nach traditionellen Vermögenswerten bedient und den jährlichen Geldfluss von USD 33 Mrd. von traditionellen Währungen zu Krypto auch in die andere Richtung ermöglicht

Sygnum’s DeFi-Zertifikate, Banklizenz und der regulierte Fiat-Digital-Asset-Zugang sind von zentraler Bedeutung für die Ermöglichung des Geschäfts und die Sicherung der Unterstützung der Maker-Community Maker - das Protokoll für finanzielle Freiheit Maker ist das am längsten bestehende und führende dezentrale Finanzprotokoll (DeFi) mit einem Gesamtvermögen von über USD 7 Mrd. und ist Schöpfer von DAI, einem dezentralen, mit Sicherheiten unterlegten Stablecoin, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Maker hat es sich zur Aufgabe gemacht, Privatpersonen und Unternehmen zu befähigen, die Vorteile von digitalem Geld zu nutzen, und fördert die Vorteile der finanziellen Freiheit, Kontrolle und Dezentralisierung. Maker verwendet ein neuartiges dezentrales Verwaltungsmodell, um die Stabilität und Transparenz des DAI-Stablecoins, seiner Sicherheiten und der Gemeinschaft zu gewährleisten. 10,5 Mrd. Krypto-Sicherheiten suchen nach Rendite Um DAI-Stablecoins zu generieren, hinterlegen Maker-Nutzer Kryptowährungen als Sicherheiten mit einem Preisvolatilitätspuffer. Da der USD 10,5 Mrd. umfassende Sicherheitenpool jedoch auch den nicht renditeträchtigen USDC-Stablecoin umfasst, war eine neue Strategie erforderlich, um positive Renditen zu erzielen und die Bilanz weiter zu stärken. Monetalis, ein Finanzunternehmen für grüne Wirtschaft, schlug der Maker-Gemeinschaft vor, eine halbe Milliarde USD in traditionelle Vermögenswerte zu diversifizieren. Als Antwort darauf kombinierte Sygnum sein Fachwissen in den Bereichen DeFi, regulierte Banken und Vermögensverwaltung mit den Portfolio-Analysefähigkeiten von BlackRock Schweiz, um eine Lösung anzubieten, die von 72 Prozent der Maker-Community 1 bevorzugt wird. Als Hauptpartner in der ersten Phase wandelt Sygnum’s Krypto-Fiat-Gateway USD 250 Mio. an Sicherheiten in USD um, die dann über ein Portfolio von BlackRocks festverzinslichen iShares ETFs 2 in traditionelle Vermögenswerte diversifiziert werden. Rajiv Sainani, MakerDAO Europe Growth Lead, sagt: "Diese Portfoliodiversifizierung ist ein greifbarer Beweis für die Innovation und die realen Vorteile, die traditionelle Anlagen für die DeFi-fähige Finanzrevolution bieten. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt in Richtung einer Welt, in der die Technologie neue und bessere Finanzmodelle schafft." Die End-to-End-Lösung des Deals erforderte eine Gegenpartei mit einer Banklizenz, die die ETFs erwerben und ausserdem eine institutionelle Verwahrung sowohl für Krypto- als auch für traditionelle Vermögenswerte anbieten kann. Sygnum’s DeFi-Referenzen, Erfahrung im regulierten Bankwesen und die Stellung als Brücke zwischen Krypto- und traditionellen Finanzprodukten wurden als entscheidend angesehen, um die Unterstützung der Maker-Community zu gewinnen. "Das Votum von Maker bestätigt Sygnum als ‘kryptonative’ Bank, die Hand in Hand mit der DeFi-Community arbeitet. Es ist ein Beweis dafür, dass traditionelle Krypto-Finanz-Investitionen in beide Richtungen fliessen können und dass die Zukunft ein Erbe hat, insbesondere bei der Gestaltung der nächsten Generation von Finanzdienstleistungen", sagt Martin Burgherr, Chief Clients Officer der Sygnum Bank. Umkehrung des Geldflusses Im Jahr 2021 erhielt die Kryptoindustrie institutionelle Investitionen in Höhe von USD 33 Mrd., mehr als in allen Jahren zuvor zusammen3. Die Diversifizierung von Maker in traditionelle Vermögenswerte stellt eine Umkehrung dieses Trends zu einseitigen Geldflüssen dar. Sie beweist, dass Geldflüsse in beide Richtungen nicht nur möglich sind, sondern von vertrauenswürdigen Gegenparteien wie Sygnum schnell und mit maximaler Transparenz ausgeführt werden können - ein Faktor, der für gemeinschaftlich verwaltete Protokolle unerlässlich ist. "Wir freuen uns, mit Sygnum an dieser innovativen Lösung zu arbeiten, die die Vielseitigkeit von festverzinslichen ETFs4 demonstriert. Dieses Projekt veranschaulicht, wie die Portfolioanalyse, das Risikomanagement und die Vermögensallokation von BlackRock unter Nutzung der leichten Handelbarkeit von festverzinslichen ETFs eingesetzt werden können, um Anlegern zu helfen, eine Vielzahl von Zielen zu erreichen", sagte Ed Gordon, Head of iShares & Wealth in der Schweiz und Co-Head des EMEA Wealth Leadership Teams bei BlackRock. ENDE Über Sygnum Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Pressekontakt:

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich. Verweise: Aufschlüsselung der Stimmen für Sygnum: https://vote.makerdao.com/polling/QmXedMr8#vote-breakdown iShares $ Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF und iShares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF KPMG Report Sygnum-Blackrock Schweiz Vorschlag: https://forum.makerdao.com/t/mip65-monetalis-clydesdale-liquid-bond-strategy-execution/13148

