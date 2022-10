Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Anleger vor US-Arbeitsmarktbericht zögerlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht sind die Dax-Anleger am Freitag nervös. Der deutsche Leitindex gab wenige Minuten nach dem Xetra-Start um 0,11 Prozent auf 12 457,46 Punkte nach. Dank des starken Wochen- und Monatsbeginns steht das Barometer auf Wochensicht derzeit noch mit 2,8 Prozent im Plus.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte im frühen Freitagshandel mit minus 0,05 Prozent auf 23 009,32 Punkte wenig verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,15 Prozent.

Die Lage am Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten dürfte nach wie vor so eng sein, dass die US-Notenbank Fed an ihrem Plan festhalten dürfte, die Zinsen noch weiter deutlich anzuheben, hieß es von der Commerzbank. Noch vor wenigen Tagen hatten schwache Wirtschaftsdaten indes bei Marktteilnehmern Hoffnung auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der Fed aufkommen lassen und vorübergehend eine Erholungsrally angefacht./ajx/stk