Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Landesregierung/Ahrflut

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Landesregierung/Ahrflut":

"Die Causa Lewentz gibt es nicht mehr, sie ist inhaltlich geklärt. Sie wird zur Causa Dreyer. Sie ist es, die einen untragbaren Minister im Amt hält. Am Ende muss das jeder mit sich selbst abmachen, auch die beiden Koalitionspartner, die eisern schweigen. Ihnen allen sei gesagt: So und nur so entsteht Politikverdrossenheit. Nicht nur durch das Ahrtal, aber dort besonders, geht längst ein Riss, der mit noch so viel politischem Pattex in Form von schönen Worten und noch schönerem Geld nicht zu kitten sein wird. Verantwortung bleibt, auch wenn man das noch so klebrig nicht wahrhaben will."/yyzz/DP/he