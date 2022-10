Bundesweite Protestaktionen für Kampagne 'Mietenstopp'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - An bundesweiten Protestaktionen in zahlreichen Städten gegen zu hohe Mieten haben sich nach Veranstalterangaben am Samstag mehrere Tausend Menschen beteiligt. "Der Andrang zum Aktionstag freut uns sehr und macht uns überdeutlich, wie groß die Sorge der Menschen ist, die Miete nicht mehr aufbringen zu können", sagte Matthias Weinzierl, Sprecher der "Mietenstopp Kampagne", laut Mitteilung.

An dem Bündnis sind nach eigenen Angaben mehr als 160 Initiativen, darunter Organisationen wie der Deutsche Mieterbund, der Paritätische, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Arbeiterwohlfahrt, beteiligt. Ziel der Kampagne ist es, dass die Mieten bundesweit für sechs Jahre eingefroren werden. In dieser Zeit sollen Reformen des Immobilienmarkts angegangen werden, darunter ein soziales Bodenrecht und mehr Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen./myi/DP/he