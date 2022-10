Kritik an Cathie Wood? Ihre brillante Antwort!

Cathie Wood wurde erst gefeiert, inzwischen wird sie vermehrt kritisiert. Ihr Growth-Ansatz ist jedenfalls im Moment nicht sehr gefragt. Das liegt primär daran, dass viele Growth-Aktien nicht mehr gefragt sind und teilweise viel mehr als die Hälfte an Börsenwert eingebüßt haben.

Ob die Kritik unternehmensorientiert berechtigt ist, das können Individualfälle sein. Ihr Ansatz ist jedoch, dass Innovation langfristig die besten Renditen generiert. Aktien wie Tesla oder Netflix und Amazon unterstreichen das deutlich. Aber es ist eben auch ein Prozess, bei dem man so manches Mal insgesamt danebenliegen dürfte.

Kritik an Cathie Wood ist das eine. Ihr Umgang damit ist jedoch deutlich bemerkenswerter. Hier ist ein Zitat, das unterstreicht: Kritiker bringen sie nicht von ihrer Arbeit ab.

Cathie Wood: Die Wahrheit kommt früher oder später ans Licht!

Die Starinvestorin ist nicht so blauäugig, dass sie nicht weiß, dass es immer mal schwierige Zeiten gibt. So wie eben zuletzt, wo viele Growth-Aktien deutlich zweistellig an Börsenwert verloren haben. Und wo die Investoren eher wieder auf der Suche nach sehr soliden Renditemöglichkeiten gewesen sind. Aber sie selbst hat einen guten Weg gefunden, damit umzugehen:

Das waren für mich die aufregendsten Zeiten [wenn Leute Cathies Arbeit kritisieren], weil ich immer glaube, dass die Wahrheit siegt.

Cathie Wood scheint in solchen Zeiten mit viel Kritik daher eine Herausforderung zu sehen. Es sind aufregende Zeiten für sie. Mit einem großen Quäntchen Selbstbewusstsein ist sie der Überzeugung, dass die Wahrheit (vermutlich langfristig) immer siegt. Das heißt aus ihrer Perspektive heraus vermutlich, dass sich Innovationen und Growth-Aktien mit einem funktionierenden Geschäftsmodell durchsetzen werden.

Es mag ein wenig überheblich klingen, aber genau das ist auch ein Teil ihres Ansatzes und muss auch ihre Überzeugung sein. Cathie Wood muss Durchhaltevermögen besitzen und der Ansicht sein, dass ihre Growth-Aktien weiterhin die besten sind, die man kaufen und langfristig halten kann. Ob ihre Wahrheit sich bewahrheitet, steht jetzt zur Überprüfung aus.

Kurzfristige Kritik, langfristiges Potenzial

Für Cathie Wood gehört kurzfristige Kritik daher in gewisser Weise dazu. Offenbar fühlt sie sich in diesen Zeiten besonders herausgefordert. Sie ist letztlich jedoch der Ansicht, dass man ihren Ansatz und ihren Erfolg nicht über solche Perioden, sondern langfristig messen sollte.

Werbung

Das ist ziemlich zutreffend. Schließlich brauchen Innovationen Zeit, sich zu entwickeln und zu etablieren. Recht hat sie außerdem mit ihrer Aussage: Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht und siegt. Wie sie aussieht, das wissen wir natürlich nicht mit Sicherheit. Solange Cathie Wood jedoch einen guten Job macht und spannende Innovationen und Aktien mit einem guten Geschäftsmodell findet, stehen die Chancen für eine solide Performance gar nicht schlecht.

Der Artikel Kritik an Cathie Wood? Ihre brillante Antwort! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Netflix und Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022