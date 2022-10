onvista Wochenausblick: Jetzt wird es richtig ernst - US-Inflationsdaten und Start der Berichtssaison - was bringt die neue Woche?

Es ist mal wieder soweit. Gute Nachrichten sind eigentlich schlechte Nachrichten. Der robuste US-Arbeitsmarkt ist ja ein gutes Zeichen, da er aber der amerikanischen Notenbank die Tür öffnet die Zinsen weiter stark anzuheben, haben die amerikanischen Arbeitsmarktdaten Freitag die Stimmung weiter in den Keller gedrückt. Gut ist eigentlich schlecht gilt allerdings nur für amerikanische Konjunkturdaten. Bei der beginnenden Berichtssaison bliebt es bei den normalen Parametern. Hier ist schlecht gleich schlecht und Konzerne die bei den Quartalszahlen enttäuschen dürften das im Aktienkurs deutlich zu spüren bekommen.

Wie gewohnt läuten die amerikanischen Notenbanken die Berichtssaison für das 3 Quartal ein. JPMorgan , Wells Fargo , Morgan Stanley und Citigroup berichten am Freitag über ihr drittes Quartal. Ihnen zuvor kommt am Dienstag der Luxusgüter-Konzern LVMH .Vonseiten der Konjunktur herrsche in der neuen Woche "Datenflaute", schrieben die Experten der BayernLB. Eine Ausnahme ist der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone am Montag. Der erste Frühindikator für den Oktober dürfte den spürbaren Abschwung der zweiten Jahreshälfte verdeutlichen, wie die Experten der Deka Bank schreiben.

Doch bevor die US-Banken den Startschuss geben, werden einige ganz wichtige Zahlen das Marktgeschehen bestimmen. Donnerstag kommen die US-Inflationsdaten für den September. Sollten sie über den Schätzungen der Experten liegen, dann dürften die Märkte weiter abtauchen. Daher dürften ich die Anleger bis Donnerstag auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Im vergangenen Monat wurden mit den Inflationsdaten doch einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt.

Das Inflationsgeschehen bleibe auch in den USA dynamisch, schrieben die Experten der Bayerischen Landesbank. Zwar tendiere die Teuerung jenseits des Atlantiks seit Juni abwärts. Die Energiepreise hingen in den USA aber vor allem am Ölpreis - und dieser habe nach der Förderkürzung durch das Kartell Opec+ wieder Aufwind bekommen. Zudem deuten ihnen zufolge Lohnerhöhungen und steigende Mieten auf eine hartnäckige Teuerung hin.

Die Experten der BayernLB erwarten zwar einen leichten Rückgang auf 8,1 Prozent. Die Kernrate könne aber durchaus angestiegen sein. Zwar nimmt der Preisdruck auf der Angebotsseite etwas ab, weil sich Lieferketten entspannen, wie die Experten der Deka Bank schreiben. "Die nachfragebedingte Inflation aber erweist sich bislang als hartnäckig zu hoch."

Sorgen vor steigenden Zinsen und einer einbrechenden Konjunktur dürften den deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche fest im Griff haben. Neben dem Gebaren der Zentralbanker rückt allerdings ein weiteres Thema in den Fokus - die beginnende Berichtssaison. Der leidgeplagte deutsche Aktienmarkt könnte davon Experten zufolge profitieren.

Etwas Boden konnte der deutsche Leitindex Dax bereits in der abgelaufenen Woche gut machen - vor allem zu Beginn. Zum Wochenausklang schmolzen die Gewinne zwar etwas ab. Die 11 862 Punkten von Ende September - dem tiefsten Stand seit November 2020 - lässt der Dax aber klar hinter sich. Profitieren könnte der deutsche Aktienmarkt dabei auch von saisonalen Effekten: Das letzte Viertel im Jahr gilt gewöhnlich als die stärkste Börsenphase des Jahres.

In der neuen Woche öffnen auf deutscher Seite zunächst Unternehmen aus er zweiten und dritten Reihe ihre Bücher. Dazu gehören About You am Dienstag, Gerresheimer und Auto1 am Mittwoch sowie Südzucker am Donnerstag.

Die Termine der kommenden Woche:

MONTAG, DEN 10. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 09/22

08:00 NOR: Verbraucherpreise 09/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 08/22

10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 10/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 09/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 08/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Konferenz "Wasserstoff-Dialog: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft", Veranstalter sind die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, acatech, und die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie, DECHEMA.

DEU: Besuch des Ministerpräsidenten von Ungarn, Viktor Orban

+ 14.00 Begrüßung durch Bundeskanzler Olaf Scholz

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22), Washington

HINWEIS:

KOR / JPN: Feiertag, Börse geschlossen

USA: US-Anleihenmarkt geschlossen

DIENSTAG, DEN 11. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen

11:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim

13:00 DEU: Vitesco, Capital Markets Day

18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 08/22

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. Halbjahr 2022

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/22

09:00 CZE: Verbraucherpreise 09/22

09:00 TUR: Leistungsbilanz 08/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin (bis 12.10.22)

+ 09.30 Rede des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD)

+ 13.15 Pk mit VDMA-Präsident Karl Haeusgen

DEU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lädt kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein

14:00 DEU: Konferenz: "Sustainable Finance 2022 - Wo stehen wir?" u.a. mit Volker Brühl, Geschäftsführer, Center for Financial Studies, und Holger Schulte, Bereichsvorstand der Commerzbank

CZE: Informelles Treffen der EU-Energieminister, Prag

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington

15.00 h Pk zum Word Economic Outlook

16.15 h Pk zum Global Financial Stability Report

MITTWOCH, DEN 12. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Gerresheimer , Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 08/22

08:00 DEU: Destatis: Importe aus Russland nach Transportwegen (direkte und indirekte Importe), Januar - Juli 2022

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/22

08:00 GBR: BIP 08/22

09:00 TUR: Industrieproduktion 08/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/22

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin

+ 13.30 Rede des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne)

14:00 DEU: Jahrestagung 2022 des Markenverbandes, Berlin

u.a. mit CDU-Chef Friedrich Merz

14:15 DEU: Konjunktur-Herbstprognose der Bundesregierung

Pk mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

DEU: «Bündnis-Tag» zu «Bezahlbaren Wohnraum»

+ 15.30 Pk mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Klara Geywitz

+ 10.00 Hybrid-Pk mit Präsident von Haus & Grund Deutschland, Kai Warnecke, zur Einschätzung der privaten Vermieter

BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister, Brüssel

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington

+14.30 h Pk zum Fiscal Monitor

DONNERSTAG, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: VAT, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen

07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz

12:15 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 08/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbrauchepreise 09/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 09/22

17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH urteilt zu Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed), Berlin

11:00 DEU: Vorstellung Lagebericht Deutschland 2022 des Bundesamtes für Informationstechnik (BSI) Schönbohm

BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister (zweiter und letzter Tag), Brüssel

GBR: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA), London

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington

+ 14.00 h Pk IWF-Chefin Georgieva zur globalen Politikagenda

FREITAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/22

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/22

CHN: Handelsbilanz 09/22

03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 08/22

08:00 DEU: Großhandelspreise 09/22

08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 08/22

08:30 CHE: Erzeugerpreise 09/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

09:00 TUR: Erwartete Inflation nächste 12 Monate 10/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/22

16:00 USA: Lagerbestände 08/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, Rumänien

EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pharmakonzern Roche zur Sanierung einer früheren Mülldeponie, Grenzach-Wyhlen

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington

17:00 Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Pk anlässlich IWF-Jahrestagung

20:15 Pk IWF-Chefin Georgieva

LUX: Treffen der EU-Innenminister, Luxemburg

