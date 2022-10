Aktien Frankfurt Eröffnung: Enttäuschte Zinshoffnungen belasten weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag angesichts enttäuschter Hoffnungen auf eine bald wieder gemächlichere US-Geldpolitik weiter nachgegeben. Meldungen über Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew lasteten zusätzlich etwas auf der Stimmung. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,47 Prozent auf 12 215,31 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,75 Prozent auf 22 361,90 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,6 Prozent.

Nach einem vielversprechenden Auftakt in den Oktober waren an den Börsen schon Mitte vergangener Woche wieder dunkle Wolken aufgezogen. Die jüngste Erholung habe sich als Strohfeuer entpuppt und die Anleger hätten ernüchtert "die Flinte ins Korn geworfen", sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuß erwischt". Am Freitag hatte ein robuster Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten die Hoffnungen der Anleger auf weniger aggressive weitere Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed endgültig zunichtegemacht./gl/stk