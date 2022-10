APA ots news: Krisensicheres Heizen mit der Kachelofenzentralheizung von HAFNERTEC - BILD

Mit dem Smarten Kachelofen liefert HAFNERTEC innovative und gleichzeitig sichere Wege in hochwertigster und nachhaltigster Umsetzung, um mit Holz das ganze Haus zu beheizen. Waasen/Neumarkt (APA-ots) - Knappheit fossiler Brennstoffe, Preisanstiege oder Blackout sind zurzeit Begriffe der täglichen Berichterstattung. Auch abseits dieser Krise, langfristig und nachhaltig gedacht, liefert HAFNERTEC mit dem Smarten Kachelofen eine unabhängige, sichere Lösung für gesundes Heizen. Zwtl.: Traditionelles Heizen mit Zukunft Der Kachelofen als traditionelle Form zu Heizen erfreut sich inzwischen immer größerer Beliebtheit. Ehemals als Relikt der Großeltern abgestempelt, steigt das Interesse an dieser Art des Heizens durch die aktuellen Entwicklungen rasant. Die innovative Kachelofenzentralheizung von HAFNERTEC macht den traditionellen Kachelofen zu einer der effizientesten Heizformen und garantiert dabei den Komfort eines modernen Heizsystems. Zwtl.: Sicher und gesund durch jede Krise Werden die fossilen Brennstoffe knapp, steigen die Preise und bewahrheiten sich die Prognosen, steuern wir direkt auf einen Blackout zu. Wer sich für eine Kachelofenzentralheizung entscheidet, sichert sich auf jeden Fall einen Platz im Warmen. Die Kachelofenzentralheizung garantiert warmes Heizungs- und Brauchwasser und damit die Rundumversorgung mit Wärme im ganzen Haus. Für (Krisen-)Sicherheit sorgen das Beheizen mit Holz, da dieser Brennstoff regional verfügbar und nachwachsend ist, und die Möglichkeit des stromlosen Betriebs. Diese Unabhängigkeit macht den Smarten Kachelofen äußerst attraktiv. Ergänzt man die Faktoren der Sicherheit und Unabhängigkeit um jenen der Gesundheit, hebt sich der Kachelofen noch weiter ab. Er punktet neben der umweltbewussten CO2-Neutralität auch mit gesundheitsfördernder Infrarot-Strahlungswärme für den Menschen, geringer Staubaufwirbelung, was vor allem Allergikern und Menschen mit Atemerkrankungen zu Gute kommt, und mit der Schaffung unterschiedlicher Klimazonen im Raum für den maximalen Wohlfühlfaktor. Zwtl.: Profitable, zukunftsweisende Technologie Die unvergleichbare Technik des Smarten Kachelofen von HAFNERTEC, innovative Entwicklungen und Patente schaffen ein zukunftsweisendes System, das individuell an die Bedürfnisse angepasst und bei Bedarf um zusätzliche Komponenten erweitert werden kann. Besonders die Low Emission (LE) Technologie revolutioniert den Markt der Kachelöfen. Sie garantiert sauberste Verbrennung mit geringsten Emissionswerten und maximiert den Nutzungsgrad. Davon profitieren nicht nur die Umwelt und der Heizungsbau, auch der Endkunde zählt dank dieser Innovation zu den Gewinnern. In vielen Ländern sind die Produkte von HAFNERTEC für lukrative Förderprogramme zugelassen und damit ist das Heizen mit Holz eben auch in der Anschaffung äußerst kostenschonend.