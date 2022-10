Bankhaus Metzler baut Führung um - Wieder ein Familienmitglied

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Frankfurter Bankhaus Metzler baut seine Führung um. Mit Franz von Metzler wird zum Jahreswechsel auch wieder ein Mitglied der Eignerfamilie in den Vorstand einziehen, wie das Unternehmen B. Metzler seel. Sohn & Co. AG am Montag in Frankfurt mitteilte. Ebenfalls neu in den Vorstand berufen wird die Compliance-Expertin Stefanie Buchmann, die bereits seit 2004 bei Metzler beschäftigt ist. Zur Jahresmitte soll dann Vorstandsmitglied Gerhard Wiesheu das Amt des Vorstandssprechers von Emmerich Müller übernehmen. Müller vollendet im kommenden Jahr das 67. Lebensjahr und soll in den Aufsichtsrat der Privatbank wechseln. Im Aufsichtsrat soll der bisherige Vize Wolfgang Kirsch zum neuen Jahr den Vorsitz übernehmen./ceb/DP/stw