BVB Aktie nach Last-Minute-Unentschieden gegen FC Bayern im Plus

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA befindet sich zu Wochenbeginn im Plus. Nach dem jüngsten Unentschieden in letzter Sekunde gegen den FC Bayern München bleiben Aktionäre damit zuversichtlich. Während die sportliche Sicht in den kommenden Wochen an Bedeutung zunehmen dürfte, könnte eine insgesamt angeknackste Marktstimmung zu euphorische Anleger jederzeit auf dem falschen Fuß erwischen.

Borussia Dortmund gelingt Unentschieden in letzter Sekunde – Anleger schöpfen neue Hoffnung

Dem BVB ist am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München ein großes Ausrufezeichen gelungen. In sprichwörtlich letzter Sekunde gelang der Mannschaft der Ausgleichstreffer zum 2:2 Unentschieden. Damit rangiert der BVB punktgleich mit den Bayern derzeit auf Platz vier.