DAX trotz Ukraine-News im Plus, BASF und BMW ziehen den Index, Deutsche Bank

Der DAX startete in der Vorbörse sehr schwach und notierte unter 12.130 Punkten, doch mit dem Start des XETRA-Handels um 9.00 Uhr drehte das Momentum. Trotz der erschreckenden News aus Kiew scheint der Markt eine Art Gewöhnungseffekt zu haben, wie unser Händler Roland kommentiert. Aktuell stehen wir sogar deutlich im Plus bei 12.350 Punkten.

Mit Blick auf die genaue News-Lage und die Volatilität lässt sich noch anmerken, dass der heutige US-Feiertag eher geringe Volatilität erahnen lässt. Die Anleihenmärkte sind ganz geschlossen.

Vor allem Zykliker treiben den DAX. So zum Beispiel eine BASF, die mehr als 4 Prozent zulegt und ein neues Joint Venture im asiatischen Raum vermeldete. Damit macht sich das Unternehmen unabhängiger vom Standort Ludwigshafen.

Weiterhin ist BMW gefragt. Die Absatzzahlen sehen global betrachtet gut aus, auch wenn Deutschland als Sparte etwas schwächelt. Das Chartbild zeigt eine Bodenbildung auf.

Bei der Deutschen Bank kommen Umstrukturierungen zum anziehenden Zinsumfeld hinzu. Das Geldhaus versucht sich weiter zu behaupten und für das nächste Quartal optimal aufzustellen. Was ist hier zu erwarten? Gerade in Hinsicht auf die nächsten Daten der US-Banken am Freitag bleibt die Aktie sehr spannend.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.