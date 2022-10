EQS-News: Pro BoutiquenFonds GmbH: Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Konferenz/Fonds

Pro BoutiquenFonds GmbH: Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus



10.10.2022 / 12:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus

Die Galaveranstaltung zur Verleihung der Boutiquen Awards 2022 in Frankfurt am 6. Oktober 2022 fand erneut großen Anklang in der Branche. Im zweiten Jahr trafen sich mehr als 200 Gäste auf Einladung der drei Initiatoren Mein Geld Medien, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds in der feierlich dekorierten Event-Location You Grand in Frankfurt. Gespannt warteten sie auf die Bekanntgabe der Gewinner in diesmal 10 Kategorien.

Zwei Kategorien mehr als im vergangenen Jahr gab es, um den zahlreichen und sehr unterschiedlichen Fondskonzepten in der Domäne der unabhängigen Asset Manager, dem Bereich der Multi Asset Fonds gerecht zu werden. Damit wählte die hochkarätig besetzte Jury die Gewinner in den Bereichen Aktien, Renten, Multi Asset defensiv, Multi Asset ausgewogen, Multi Asset offensiv, Liquid Alternatives, Top Innovation, Best Newcomer, Anlegerkommunikation und Nachhaltigkeit aus.

Die Boutiquen Award Auszeichnungen sind generell Investmentfonds von kleineren unabhängigen Assetmanagern vorbehalten, die sich nicht nur durch eine gute Wertentwicklung, sondern auch in der Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens von den Mitbewerbern abgesetzt haben.

Unter den Preisträgern gibt es erneut einige bekannte Namen, aber auch eher unbekannte Fonds/Gesellschaften und das ist kein Zufall. Ziel der Boutiquen Awards und der öffentlichen Auszeichnung ist es, Fondsboutiquen mit ihren oftmals sehr kreativen und eher benchmarkfernen Strategien stärker ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Dies gelingt alleine mit einer sehr guten Wertentwicklung nur in den seltensten Fällen und hier sollen die Fondsinitiatoren durch die alljährliche Award-Verleihung unterstützt werden.

Die Boutiquen Award Veranstaltung hat eine wichtige Lücke geschlossen und sich im zweiten Jahr bereits fest etabliert. Der Veranstaltungstermin für das kommende Jahr steht bereits fest: 12. Oktober 2023 in Frankfurt.

Die Preisträger der Boutiquen Awards 2022

Nachstehend die Liste der Preisträger in den zehn Kategorien sowie die Zusammensetzung der Jury:

Preisvergabe an den jeweiligen Fonds

Kategorie Aktien: S4A US Long

(Source for Alpha AG, Dr. Christian Funke)

Kategorie Renten: FAM Renten Spezial

(FAM Frankfurt Asset Management GmbH, Ottmar Wolf)

Kategorie Multi Asset defensiv: Value Opportunity Fund

(Eligo Advisors GmbH, Dennis Etzel)

Kategorie Multi ausgewogen: SQUAD Aguja Opportunities

(Aguja Capital GmbH, Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann)

Kategorie Multi Asset offensiv: HAC Quant Stiftungsfonds flexibel global

(HAC VermögensManagement GmbH, Daniel Haase)

Kategorie Liquid Alternatives: Seahawk Equity Long Short Fund

(Seahawk Investment GmbH, Hubertus Clausius)

Kategorie Top Innovation: Absolute Volatility

(Absolute Asset Management GmbH, Jens Nitschke)

Preisvergabe an die jeweilige Gesellschaft

Kategorie Best Newcomer: Fountain Square Asset Management GmbH

(Andreas Meyer)

Kategorie Anlegerkommunikation: Wagner & Florack AG

(Dominikus Wagner)

Kategorie Nachhaltigkeit: ESG Portfolio Management GmbH

(Christoph Klein)

Jury:

Jürgen Dumschat, AECON Fondsmarketing GmbH

Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds GmbH

Detlef Glow, Refinitiv Lipper London Stock Exchange Group

Isabelle Hägewald, Mein Geld Medien Gruppe

Sascha Hinkel, Deka Vermögensmanagement GmbH

Roland Kölsch, Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH

Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH