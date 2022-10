FIELMANN - Aktie crasht ans Abwärtsziel!

Fielmann AG - WKN: 577220 - ISIN: DE0005772206 - Kurs: 30,800 € (XETRA)

Der Hinweis auf eine attraktive Short-Chance bei der Fielmann-Aktie Ende August kam genau rechtzeitig, das Papier erzeugte kurz darauf das erwartete Verkaufssignal. Das in der Analyse FIELMANN - Jetzt ganz genau aufpassen genannte Abwärtsziel am 2011er Tief bei 30,05 EUR wurde jetzt erreicht. Nachdem Sascha Gebhard am Freitag an dieser Stelle bereits die fundamentale Situation beleuchtet hatte, schauen wir heute wieder auf den Chart und mögliche Verlaufsszenarien.

Halten die Käufer dagegen?

Der Abwärtstrend der letzten Wochen hat einen markanten Support erreicht (2011er Tief bei 30,05 EUR), zudem sehen wir mit den hohen Umsätzen am Freitag einen Volumen-Spike. Damit könnte das Gröbste temporär überstanden sein und eine Erholung eingeleitet werden.

Das erste Erholungsziel läge am breiten Widerstandsbereich bei 34,40 - 36,00 EUR. Oberhalb davon entsteht ein erstes, kleines Kaufsignal mit Zielen bei 38,00 - 38,60 und ggf. 41,40 - 41,90 EUR.

Vorsicht ist weiterhin angebracht

Auf Grund der desolaten Verfassung des Gesamtmarktes möchte ich an dieser Stelle aber noch keine kurzfristige Trendwende ausrufen, dazu bedürfte es jetzt eines ernsthaften Lebenszeichens der Käufer.

Werbung

Solange dieses nicht vernommen wird, bestünde bei weiterer Marktschwäche auch neues Abwärtspotenzial bei diesem Underperformer. Bei einem Rückfall unter 29,40 EUR per Tagesschlusskurs drohen weitere Abgaben bis 26,40 EUR.

Fazit: Die Fielmann-Aktie befindet sich weiterhin in einem charttechnisch kritischen Zustand. Prinzipiell könnte ausgehend von den 2011er Tiefs eine technische Gegenbewegung nach oben hin folgen. Doch Vorsicht, beim Rückfall auf neue Jahrestiefs droht eine direkte Fortsetzung des dominierenden Abwärtstrends.

Fielmann AG

Auch interessant:

RWE - Hat die Korrekturphase ausgedient?

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)