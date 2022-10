Nordkorea: Raketentests sollen Nuklearbeschuss des Südens simulieren

SEOUL(dpa-AFX) - Nordkorea hat mit seiner jüngsten Serie von Raketentests eigenen Angaben zufolge den Beschuss Südkoreas mit taktischen Nuklearwaffen simuliert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete, sollten die Raketentests unter anderem den Beschuss von Flugplätzen in Südkorea vorspiegeln und "dem Feind eine strenge Warnung senden". Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe den Waffentests, bei denen den Angaben zufolge auch nukleare Sprengkopf-Attrappen verwendet wurden, persönlich beigewohnt.

Die Tests sind laut KCNA eine Reaktion auf die jüngsten Seemanöver der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte, an denen auch der nukleargetriebene Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" teilgenommen hatte.

Werbung

Seit Ende September hat das Land siebenmal ballistische Raketen abgefeuert. Zuletzt feuerte Nordkorea am Sonntag zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) ab. Am vergangenen Dienstag hatte das nordkoreanische Militär zudem erstmals seit fünf Jahren eine Mittelstreckenrakete über die japanische Inselgruppe fliegen lassen.

UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können./fk/DP/zb